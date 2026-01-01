Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και το ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

Η EuroLeague ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνουν τη σπουδαία αναμέτρηση. Όπως έγινε γνωστό, οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεφς και Μίλαν Νέντοβιτς θα σφυρίξουν το ντέρμπι στο Telekom Center Athens.

