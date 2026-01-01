ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι της EuroLeague

Η Euroleague όρισε τους τρεις διαιτητές του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) για τη 19η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί και το ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του μπασκετικού κόσμου.

Η EuroLeague ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνουν τη σπουδαία αναμέτρηση. Όπως έγινε γνωστό, οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεφς και Μίλαν Νέντοβιτς θα σφυρίξουν το ντέρμπι στο Telekom Center Athens.

 

Διαβαστε ακομη