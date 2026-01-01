Τσέλσι και Μαρέσκα παίρνουν… διαζύγιο Πρωτοχρονιάτικα!

Θέμα… ωρών φέρεται να είναι το «διαζύγιο» της Τσέλσι με τον Έντσο Μαρέσκα.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σημερινό (01/01) δημοσίευμα του «Guardian», επισημαίνοντας ότι είναι πολύ πιθανό ο Ιταλός τεχνικός να αποχωρήσει από τους «μπλε» ακόμα και εντός της ημέρας!

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές μέσα από την Τσέλσι τις οποίες και επικαλείται το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, οι ενδείξεις δείχνουν πως είναι ο Μαρέσκα εκείνος που έχει δείξει την διάθεση να φύγει από τον λονδρέζικο σύλλογο.

Ωστόσο, επειδή ο 45χρονος προπονητής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2029, προφανώς θα θελήσει να το σκεφτεί… καλύτερα, προκειμένου να δει τι θα γίνει και με το θέμα της αποζημίωσης.

Παρόλα αυτά, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η διοίκηση της αγγλικής ομάδας φέρεται να σκέφτεται σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να… προλάβει τον Μαρέσκα και να τερματίσει πρόωρα την συνεργασία των δύο πλευρών, πριν το κυριακάτικο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

sportfm.gr