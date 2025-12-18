Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

Ο ΑΠΟΕΛ πηγαίνει την Κυριακή στην Πάφο, σε ένα γήπεδο όπου έχει εξαιρετική προϊστορία κατά την τελευταία τριετία (τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα) με έναν και μοναδικό στόχο. Να μη χάσει!

Εδώ που έφθασαν οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται μια μεγάλη επιτυχία για να μπουν φουριόζοι στο 2026, στοχεύοντας τη διάκριση. Και η ευκαιρία για μια τέτοιου είδους επιτυχία παρουσιάζεται με τον αγώνα εναντίον της κορυφαίας ομάδας του πρωταθλήματος και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ πιστεύουν στις δυνάμεις τους και παρουσιάζονται έτοιμοι να τα δώσουν όλα προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, παρ' όλο που κάτι τέτοιο δεν το έδειξαν, ούτε το έβγαλαν στο γήπεδο στον τελευταίο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα που εξήλθε ισόπαλος 0-0 εντός έδρας.

Οι επιλογές για τον Γκαρσία όσον αφορά την ενδεκάδα θα είναι περισσότερες αφού επιστρέφουν οι Μάγιερ, Τόμας που έχουν εκτίσει την τιμωρία τους, καθώς και ο Ντάλσιο που ήταν τραυματίας. Ακόμα, στη διάθεση του Γκαρσία βρίσκεται και ο Μαρκίνιος, ο οποίος ίσως αποτελέσει και την... έκπληξη. Από εκεί και πέρα ίσως βρεθεί στην αποστολή ο Σατσιάς, ενώ ο Λαΐφης θα ηγηθεί της αμυντικής γραμμής.