Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

Iσχύουν οι ποινές που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής στην ομάδα της Λεμεσού

Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, έχει απορριφθεί η έφεση της ΑΕΛ σχετικά με τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή.

Έτσι, θα παίξει χωρίς κόσμο στο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ δεν θα δικαιούται να πάρει οπαδούς στον αγώνα με τον Εθνικό στο Δασάκι.

Η ανακοίνωση:

Το Εφετείο της ΚΟΠ, εξέτασε σήμερα την έφεση της ΑΕΛ κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή για επιβολή ποινής διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων επίσης για ένα αγώνα.

Τα μέλη του εφετείου αποφάσισαν ομόφωνα  να απορρίψουν την έφεση και ως εκ τούτου, η ποινή παραμένει η ίδια.

Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης θα δοθεί γραπτώς σε μεταγενέστερο στάδιο.

