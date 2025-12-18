Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

Η περιπέτεια στη Σαουδική Αραβία για τον Ρούμπεν Νέβες ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο Πορτογάλος πλέον θέλει να επιστρέψει και πάλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.

Ο 28χρονος αποχώρησε το 2023 από τη Γουλβς, υπογράφοντας ένα παχυλό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με την Αλ Χιλάλ, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, είναι διατεθειμένος να τα αφήσει όλα και να γυρίσει πίσω στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αγγλία.

Την ευκαιρία αυτή θέλουν να εκμεταλλευτούν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ, με σκοπό να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή, με τον Νέβες να δείχνει ως την ιδανική λύση.