Έφτιαξε και την άμυνα ο Μάουρο

Παράλληλα, η «Κυρία» με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, παραμένει αήττητη σε τέσσερα παιχνίδια, μετρώντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο στο οποίο η ομάδα παρουσίασε άμεσα βελτίωση με τον Ιταλό στον πάγκο, είναι η αμυντική λειτουργία, καθώς και η συνέπεια στο σκοράρισμα. Αρκεί να αναφέρουμε πως στα τελευταία τέσσερα ματς, η Ανόρθωση σκόραρε πέντε γκολ και δέχτηκε μόλις ένα (από την Ε.Ν. Ύψωνα στο 90+5΄). Αν δει κανείς μάλιστα τις επιδόσεις στα προηγούμενα τέσσερα, πριν την έλευση του Καμορανέζι, η ομάδα δέχτηκε πέντε γκολ και σκόραρε μόλις δύο.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πλέον, πως ο νέος προπονητής έχει βάλει άμεσα κάποια στοιχεία τα οποία βελτίωσαν την παρουσία της ομάδας, ανεβάζοντας και τη ψυχολογία τόσο των παικτών, όσο και του κόσμου, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.