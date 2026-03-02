ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτιαξε και την άμυνα ο Μάουρο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η Ανόρθωση πέτυχε τον στόχο της στο παιχνίδι με την Ένωση, επικρατώντας με 3-0 κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από την ισοπαλία, απέναντι στην Πάφο.

Παράλληλα, η «Κυρία» με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, παραμένει αήττητη σε τέσσερα παιχνίδια, μετρώντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο στο οποίο η ομάδα παρουσίασε άμεσα βελτίωση με τον Ιταλό στον πάγκο, είναι η αμυντική λειτουργία, καθώς και η συνέπεια στο σκοράρισμα. Αρκεί να αναφέρουμε πως στα τελευταία τέσσερα ματς, η Ανόρθωση σκόραρε πέντε γκολ και δέχτηκε μόλις ένα (από την Ε.Ν. Ύψωνα στο 90+5΄). Αν δει κανείς μάλιστα τις επιδόσεις στα προηγούμενα τέσσερα, πριν την έλευση του Καμορανέζι, η ομάδα δέχτηκε πέντε γκολ και σκόραρε μόλις δύο.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πλέον, πως ο νέος προπονητής έχει βάλει άμεσα κάποια στοιχεία τα οποία βελτίωσαν την παρουσία της ομάδας, ανεβάζοντας και τη ψυχολογία τόσο των παικτών, όσο και του κόσμου, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

