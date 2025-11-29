ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

Nα συνεχίσει το σερί και να τριτώσει το... καλό θα επιδιώξει η Ανόρθωση.

Πανέτοιμη για το αποψινό (19:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής αισθάνεται η Ανόρθωση.

Η «Κυρία» επιστρέφει στην έδρα της με ανεβασμένη την ψυχολογία έπειτα από το σημαντικό διπλό απέναντι στην Ένωση την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια βρίσκεται στην καλύτερή της φάση από την αρχή του φετινού μαραθωνίου, αφού μετρά πέντε αγώνες χωρίς να χάσει (δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες), ψάχνει ωστόσο ακόμα την πρώτη της νίκη εντός έδρας. Τι πιο ιδανικό λοιπόν αυτή να έρθει σε ένα ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Μία νίκη που θα είναι αρκετή, αφενός για να απογειώσει ψυχολογικά την ομάδα και τον κόσμο και αφετέρου, να την ανεβάσει βαθμολογικά. Επιτρέποντάς της για πρώτη φορά φέτος να κοιτάξει πιο πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους της. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει μαζικά το «παρών» του στο γήπεδο, με τους ιθύνοντες του συγκροτήματος της Αμμοχώστου να περιμένουν πως γύρω στις 8.000 φίλαθλοι θα κατακλύσουν τις εξέδρες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πλην του Μιχάλη Ιωάννου ο οποίος παραμένει εδώ και καιρό εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Γεωργιανός τεχνικός θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει με μόνο στόχο τη νίκη. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Φλαμένγκο και Παλμέιρας λιγουρεύονται το στέμμα στο Copa Libertadores

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε χούλιγκαν στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 21χρονο - Σε αναμμένα κάρβουνα η Αστυνομία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε δύο πληγωμένα... θηρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη