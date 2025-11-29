Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

Πανέτοιμη για το αποψινό (19:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής αισθάνεται η Ανόρθωση.

Η «Κυρία» επιστρέφει στην έδρα της με ανεβασμένη την ψυχολογία έπειτα από το σημαντικό διπλό απέναντι στην Ένωση την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια βρίσκεται στην καλύτερή της φάση από την αρχή του φετινού μαραθωνίου, αφού μετρά πέντε αγώνες χωρίς να χάσει (δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες), ψάχνει ωστόσο ακόμα την πρώτη της νίκη εντός έδρας. Τι πιο ιδανικό λοιπόν αυτή να έρθει σε ένα ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Μία νίκη που θα είναι αρκετή, αφενός για να απογειώσει ψυχολογικά την ομάδα και τον κόσμο και αφετέρου, να την ανεβάσει βαθμολογικά. Επιτρέποντάς της για πρώτη φορά φέτος να κοιτάξει πιο πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους της. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει μαζικά το «παρών» του στο γήπεδο, με τους ιθύνοντες του συγκροτήματος της Αμμοχώστου να περιμένουν πως γύρω στις 8.000 φίλαθλοι θα κατακλύσουν τις εξέδρες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πλην του Μιχάλη Ιωάννου ο οποίος παραμένει εδώ και καιρό εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Γεωργιανός τεχνικός θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει με μόνο στόχο τη νίκη.