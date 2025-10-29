ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όσο δεν «μιλάει» η έδρα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Όσο δεν «μιλάει» η έδρα

Φτωχός ο απολογισμός για την Ανόρθωση στο άλλοτε απόρθητο φρούριο της

Πέντε αγώνες έδωσε η Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» αλλά δεν αξιοποίησε το άλλοτε απόρθητο φρούριό της. Και όσο δεν «μιλάει» η έδρα, δύσκολα θα ξεφύγει από τα κάτω διαζώματα. Ναι μεν δεν χάνει εύκολα καθώς στα τέσσερα από τα πέντε έφερε ισοπαλία, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η μοναδική ήττα ήταν από την Ομόνοια, η οποία όμως ήταν και πολύ βαριά (5-0). Από εκεί και πέρα έφερε ισοπαλίες με ΑΕΚ και Άρη που δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτυχία και συμβιβάστηκε με Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτα, που αποτέλεσαν ωστόσο πισωγύρισμα.

Μέχρι το φινάλε του α΄ γύρου θα δώσει ακόμη δύο παιχνίδια. Και είναι με ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και θα πρέπει να κάνει τις υπερβάσεις της. Είναι απέναντι στην Πάφος FC και τον ΑΠΟΕΛ. Επιβάλλεται όμως να κάνει και σπουδαίες... αποδράσεις και μπροστά της είναι η έξοδος στο «Αμμοχώστος» για την αναμέτρηση με την Ε.Ν Ύψωνα, την προσεχή Κυριακή (19:00). Το θετικό είναι πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για τον Τιμούρ Κετσπάγια.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

