Λεβέντης: «Διορθώσαμε το λάθος με Τραμετσάνι φέρνοντας τον Μαρτίνς»

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Ουσιαστικά μετά τον αγώνα κυπέλλου που πήραμε την ουσία που ήταν η πρόκριση, πάμε αύριο στην γενέθλια ημέρα της ΑΕΛ να αντιμετωπίσουμε την Ανόρθωση. Είναι σημαντικό για εμάς από αγωνιστικής και ψυχολογικής χρονιάς».

«Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος κάτι δεν πήγε σωστά. Σίγουρα ο προγραμματισμός είχε ελλείψεις. Ο κ. Τραμετσάνι δεν κατάφερε να πείσει ούτε εμάς, ούτε τον κόσμο ούτε τους παίκτες του. Διορθώσαμε αυτό το λάθος με την απομάκρυνση του κ. Τραμετσάνι και με τον ερχομό του κ. Μάρτινς».

«Υπό τις περιστάσεις έπρεπε να επιλεγεί κάποιος προπονητής. Να μην ήταν ξένος και να προσπαθεί να μάθει την Κυπριακή πραγματικότητα. Πλέον δεν μπορούμε να λέμε και πολλά πράγματα. Γυρίσαμε σελίδα, στηρίζουμε τον προπονητή τους παίκτες και πάμε να ανακάμψουμε».

«Υπάρχουν εκκρεμότητες οικονομικής φύσεως και θα λυθούν με τον κ. Τραμετσάνι».

«Οι άμεσοι στόχοι είναι η αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας. Δεν είναι αποδεκτό αυτό που βλέπουμε. Έχουν μερίδιο ευθύνης και οι παίκτες και έχουν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις. Υπάρχουν καλοί και ποιοτικοί παίκτες στην ΑΕΛ».

«Υπάρχει ικανοποίηση για την πρόσληψη του κ. Μαρτίνς. Μας έκαναν και παρατηρήσεις γιατί δεν ήρθε το καλοκαίρι γιατί ήταν στην λίστα. Δεν μπορούμε όμως να πάμε πίσω. Στηρίζουμε τον νέο μας προπονητή. Η πίεση θα είναι μεγάλη, να τον βοηθήσουμε να δουλέψει χωρίς πίεση. Να περάσει τη δική του φιλοσοφία σε μια ομάδα που δεν είναι δική του».