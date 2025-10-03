Αυτή είναι η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Και το όνομα αυτής, «Trionda»!

Η Adidas έφερε στην δημοσιότητα την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί ως γνωστόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Η εν λόγω μπάλα φέρει τα σύμβολα και των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, δηλαδή ένα αμερικανικό αστέρι, ένα καναδικό φύλλο σφενδάμου και έναν μεξικανικό αετό, θέλοντας να αποτίσει έναν πολιτιστικό φόρο τιμής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως, η «Trionda» διαθέτει τεχνολογία αιχμής με ένα ενσωματωμένο τσιπ το οποίο και θα μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαιτητές μέσω βίντεο!

Κάπως έτσι, λοιπόν, η Adidas την αποκαλεί ως «την πιο προηγμένη μπάλα που σχεδιάστηκε ποτέ» ενώ πλέον από σήμερα (03/10) είναι διαθέσιμη προς πώληση.

sportfm.gr