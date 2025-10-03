ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Serie A-7η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν!

Συνεχίζεται η δράση στη Serie A με την 7η αγωνιστική να είναι εδώ με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Η 7η αγωνιστική της Serie A είναι εδώ! Το ντέρμπι ανάμεσα σε Γιουβέντους και Μίλαν ξεχωρίζει από το πρόγραμμα.

Σήμερα θα διεξαχθεί το ματς ανάμεσα σε Βερόνα και Σασουόλο το βράδυ, ενώ το Σάββατο έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις. Η Πάρμα υποδέχεται τη Λέτσε, η Λάτσιο την Τορίνο, δυο ματς τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 16.00. Στις 19.00 η Ίντερ θα φιλοξενήσει την Κρεμονέζε, ενώ το βράδυ η Αταλάντα θα κοντραριστεί με την Κόμο.

Την Κυριακή από το πρόγραμμα όπως αναφέραμε, ξεχωρίζει το ματς της Γιουβέντους με τη Μίλαν το οποίο θα διεξαχθεί στις 21.45, ενώ θα γίνουν ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις.

Η 6η αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 21:45

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 16:00

Λάτσιο-Τορίνο 16:00

Ίντερ-Κρεμονέζε 19:00

Αταλάντα-Κόμο 21:45

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 13:30

Μπολόνια-Πίζα 16:00

Φιορεντίνα-Ρόμα 16:00

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη