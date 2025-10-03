Παρότι βαδίζει ήδη στα 35 του, ο Τρίπιερ παραμένει χρήσιμος για τα πλάνα του Έντι Χάου και έτσι θα πάρει ένα νέο συμβόλαιο από την Νιούκαστλ, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στα μετόπισθεν της ομάδας από τη βόρεια Αγγλία.
Μένει στην Νιούκαστλ μέχρι το 2027 ο Τρίπιερ
Η διοίκηση της Νιούκαστλ θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Κίραν Τρίπιερ για μια ακόμη σεζόν, με την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
Νιούκαστλ και Κίραν Τρίπιερ θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο, σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας «Chronicle».
Η διοίκηση των «καρακαξών» ολοκλήρωσε τις επαφές της με τον 35χρονο άλλοτε διεθνή δεξιό μπακ, προκειμένου να επεκτείνουν την συνεργασία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της συμφωνίας.
