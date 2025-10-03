Δύο μήνες εκτός ο Άλισον

Η Γαλατασαράι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League νίκησε τη Λίβερπουλ με 1-0, οδηγώντας τους πρωταθλητές Αγγλίας στην πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση. Εκτός από την ήττα όμως προέκυψε και ο σοβαρός τραυματισμός του Αλισον Μπέκερ, ο οποίος παραχώρησε τη θέση του στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι στο 57ο λεπτό.

O προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Αρνε Σλοτ, επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος διεθνής τερματοφύλακας θα αναγκαστεί να χάσει όχι μόνο το αυριανό ντέρμπι με την Τσέλσι στο Λονδίνο, αλλά θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός, με την εφημερίδα «Daily Mail» να υποστηρίζει πως θα μείνει εκτός γηπέδων τους επόμενους δύο μήνες, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Μάλιστα, η επιστροφή του στις προπονήσεις εκτιμάται πως θα γίνει μετά τη διακοπή των εθνικών το Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει οκτώ ματς των πρωταθλητών Αγγλίας σε πρωτάθλημα και Champions League, τα τέσσερα εκ των οποίων είναι κρίσιμα με Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Αναλυτικά ο 33χρονος γκολκίπερ αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Τσέλσι (04/10- Premier League), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10-Premier League), Αϊντραχτ (22/10-Champions League), Μπρέντφορντ (25/10-Premier League), Κρίσταλ Πάλας (29/10-League Cup), Αστον Βίλα (01/11-Premier League), Ρεάλ Μαδρίτης (04/11-Champions League) και Μάντσεστερ Σίτι (09/11-Premier League).

Ετσι αύριο ο Γεωργιανός γκολκίπερς θα κάνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το ντεμπούτο του στην Premier League και θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα να πείσει τον Σλοτ πως μπορεί να πάρει τη θέση του βασικού από τον Αλισον κάτω από τα δοκάρια της φημισμένης αγγλικής ομάδας.

