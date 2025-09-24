Eτοιμάζει λίφτινγκ ο Τιμούρ

H δεδομένη απουσία του Φουρτάδο, που έδρασε αδικαιολόγητα και αποβλήθηκε, θα επιφέρει αλλαγές στο πλάνο του Τιμούρ Κετσπάγια στο επερχόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια (28/09, 19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Δεν θα είναι η μοναδική όμως διαφοροποίηση αφού, με την εικόνα που παρουσίασε η Ανόρθωση στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, είναι απαραίτητο να αλλάξουν πολλά. Ουσιαστικά ο τεχνικός της «Κυρίας» ετοιμάζει λίφτινγκ σε όλες τις γραμμές. Άλλωστε πρέπει να βγάλει αντίδραση και επιβάλλεται να βρει συνοχή και να γίνει διεκδικητική. Κάτι που κόντρα στον Εθνικό δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα.

Προσηλώνεται λοιπόν στην αναμέτρηση με τους πράσινους με στόχο την πρώτη νίκη. Μία αποστολή αρκετά δύσκολη για τους κυανόλευκους που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι στα άνω του. Αμφίβολος παραμένει ο Μιχάλης Ιωάννου.