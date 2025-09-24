«Ο Φοίνικας αναγεννάται» – Στο 10% του στόχου η Ανόρθωση!

Η Ανόρθωση ενημέρωσε πως μέσα σε λίγες μέρες συγκεντρώθηκε ήδη το 10% του οικονομικού στόχου που είχε τεθεί, με το ποσό να ξεπερνά τις €191.100 μέσα από 698 εισφορές.

Η καμπάνια σωτηρίας συνεχίζεται, με το τελικό ζητούμενο να φτάνει το €1.911.000 – αριθμός καθόλου τυχαίος, καθώς συνδέεται με τη χρονολογία ίδρυσης της Κυρίας.

Η ομάδα της Αμμοχώστου συνοδεύει την ενημέρωση με ένα συγκινητικό και εμψυχωτικό μήνυμα:

Αναλυτικά:

«Ο κόσμος σου, Κυρία μου, είναι στο πλευρό σου. Θα σε σώσει. Μη φοβάσαι. Στην Ανόρθωση η μιζέρια δεν ταιριάζει. Όσα κι αν είναι τα εμπόδια, όλοι μαζί θα τα ξεπεράσουμε. Δεν λυγίσαμε ΠΟΤΕ και δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε ούτε τώρα. Ο Φοίνικας θα αναγεννηθεί από τις στάχτες του».