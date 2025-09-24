ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το διαχειρίζεται σωστά ο Γκαρσία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κρατά προσηλωμένους τους παίκτες του μονάχα στο αγωνιστικό μέτωπο ο Ουρουγουανός τεχνικός.

Η σωστή διαχείριση, που γίνεται στους παίκτες από τον Πάμπλο Γκαρσία και κατ΄ επέκταση την προπονητική ομάδα, έχει αφήσει εκτός Αρχάγγελου τα οποιαδήποτε προβλήματα. Kι αυτό αφήνει όλους ικανοποιημένους.

Μάλιστα, όπως βλέπουμε την όλη κατάσταση κι αν δεν ήταν στη μέση τα οικονομικά προβλήματα και η τελική συμφωνία που εκκρεμεί με τους Βραζιλιάνους, θα τολμούσαμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή για πολύ μεγάλα πράγματα!..

Η αγωνιστική άνοδος που παρουσιάζει ο ΑΠΟΕΛ εξαργυρώνεται με την πρωτιά στη βαθμολογία, έστω και με συγκάτοικους (Ομόνοια, Άρης). Αυτό που απέμεινε πλέον για να επιβεβαιωθεί η οριστική αλλαγή στο αγωνιστικό κομμάτι είναι να έρθουν νίκες και σε ντέρμπι, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο (19:00) με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο παρατηρείται πρωτοφανής κινητοποίηση των οπαδών.

Όσον αφορά το σχήμα με το οποίο θα συνεχίσει ο Πάμπλο Γκαρσία, μαζεμένες αλλαγές δεν προβλέπονται. Ερωτηματικό αποτελεί η θέση του τερματοφύλακα και το κατά πόσο θα παραμείνει ο Περέιρα ή θα επιστρέψει ο Μπέλετς. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δέκα δύσκολα αλλάζουν, έστω κι αν ο Μαϊόλι σκοράρει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές...

