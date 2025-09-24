Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

Ήταν η σπουδαιότερη, από πολλές απόψεις, νίκη της ΑΕΚ μέχρι την επόμενη. Με βάση την εξέλιξη που είχε το ντέρμπι με τον Άρη, δηλαδή το γεγονός ότι από το 53΄ έμεινε με παίκτη λιγότερο, ενώ από την αρχή είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες (Γκαρσία, Σουάρες, Ανγκιέλσκι, Τσακόν), η επιτυχία των κιτρινοπράσινων μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί άθλος. Σε ένα κομβικό για την ΑΕΚ παιχνίδι, έβγαλε την αντίδραση μετά από δύο σερί αποτυχημένα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι έχει το μέταλλο της μεγάλης ομάδας και μπορεί να ξεπερνά τα όποια προβλήματα της παρουσιάζονται. Ήταν μια νίκη πολλαπλής σημασίας για τους Λαρνακείς. Επανέφερε την ηρεμία, «έσβησε» τη μουρμούρα και την γκρίνια, ενώ ανέβασε βαθμολογικά την ομάδα.

Η ΑΕΚ είχε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό της όταν έπαιζε με 11 παίκτες, κυρίως στο πρώτο μισό του πρώτου 45λεπτου, και δικαιωματικά ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν από το γρήγορο γκολ που δέχθηκε. Η αποβολή του Ρόντεν ανάγκασε τους παίκτες του Ιδιάκεθ να παραθέσουν ψυχή, πάθος και δύναμη στο παιχνίδι τους, απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο οποίος από ένα σημείο και μετά έπαιξε φουλ επίθεση με στόχο την ανατροπή των εις βάρος του δεδομένων. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ όχι μόνο άντεξε στην πίεση αλλά στο τέλος πήρε το χρυσό τρίποντο, με βολίδα του Λέδες, αποτελεί τεράστιο επίτευγμα. Καταλυτικής σημασίας αποδείχθηκε και η βοήθεια του κόσμου.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της ομάδας του με E.N. Ύψωνα και Πάφος FC. Μένει να δούμε ποιοι παίκτες θα προλάβουν να αποθεραπευτούν μέχρι το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, το Σάββατο.