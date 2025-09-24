ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

Η μεγάλη νίκη όπως ήρθε για την ομάδα της Λάρνακας και η συνέχεια

Ήταν η σπουδαιότερη, από πολλές απόψεις, νίκη της ΑΕΚ μέχρι την επόμενη. Με βάση την εξέλιξη που είχε το ντέρμπι με τον Άρη, δηλαδή το γεγονός ότι από το 53΄ έμεινε με παίκτη λιγότερο, ενώ από την αρχή είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες (Γκαρσία, Σουάρες, Ανγκιέλσκι, Τσακόν), η επιτυχία των κιτρινοπράσινων μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί άθλος. Σε ένα κομβικό για την ΑΕΚ παιχνίδι, έβγαλε την αντίδραση μετά από δύο σερί αποτυχημένα αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι έχει το μέταλλο της μεγάλης ομάδας και μπορεί να ξεπερνά τα όποια προβλήματα της παρουσιάζονται. Ήταν μια νίκη πολλαπλής σημασίας για τους Λαρνακείς. Επανέφερε την ηρεμία, «έσβησε» τη μουρμούρα και την γκρίνια, ενώ ανέβασε βαθμολογικά την ομάδα.

Η ΑΕΚ είχε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό της όταν έπαιζε με 11 παίκτες, κυρίως στο πρώτο μισό του πρώτου 45λεπτου, και δικαιωματικά ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν από το γρήγορο γκολ που δέχθηκε. Η αποβολή του Ρόντεν ανάγκασε τους παίκτες του Ιδιάκεθ να παραθέσουν ψυχή, πάθος και δύναμη στο παιχνίδι τους, απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο οποίος από ένα σημείο και μετά έπαιξε φουλ επίθεση με στόχο την ανατροπή των εις βάρος του δεδομένων. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ όχι μόνο άντεξε στην πίεση αλλά στο τέλος πήρε το χρυσό τρίποντο, με βολίδα του Λέδες, αποτελεί τεράστιο επίτευγμα. Καταλυτικής σημασίας αποδείχθηκε και η βοήθεια του κόσμου.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της ομάδας του με E.N. Ύψωνα και Πάφος FC. Μένει να δούμε ποιοι παίκτες θα προλάβουν να αποθεραπευτούν μέχρι το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, το Σάββατο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Ένωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος με τον Πετράκη να αποκαλεί τον Παναθηναϊκό... «βάζελο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο Πάφος FC-Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ με την Ομόνοια... τον στέλνει δανεικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νεοφυτίδης στις Βρυξέλλες: «Οι ποδοσφαιριστές έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλον εργαζόμενο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eτοιμάζει λίφτινγκ ο Τιμούρ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκδηλώσεις εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας σε Κυπερούντα -Χανδριά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η COWIN γίνεται Name Sponsor της ΑΕΛ Women Basketball

ΑΕΛ

|

Category image

Το διαχειρίζεται σωστά ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καραλής κορυφαίος αθλητής της Balkan Athletics

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη