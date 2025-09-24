Νεοφυτίδης στις Βρυξέλλες: «Οι ποδοσφαιριστές έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλον εργαζόμενο»

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και εκ των αντιπροέδρων της FIFPRO Europe, Σπύρος Νεοφυτίδης, συμμετείχε σήμερα σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, που είχε ως κεντρικό θέμα τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και τους αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από τη FIFPRO Europe, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα υγείας και ασφάλειας των ποδοσφαιριστών. Στο πάνελ συμμετείχαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων, της Football Benchmark (πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων), της La Liga, της Premier League, καθώς και αρκετοί Σύνδεσμοι Ποδοσφαιριστών από την Ευρώπη. Ο κ. Νεοφυτίδης, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της FIFPRO Europe, ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, εστιάζοντας στα θεμελιώδη εργασιακά τους δικαιώματα.

«Οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, την ίδια προστασία και αξιοπρέπεια με κάθε άλλον εργαζόμενο στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Νεοφυτίδης, επισημαίνοντας ότι σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται αυτοεργοδοτούμενοι και να στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως η κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική κάλυψη. Επίσης, σημείωσε ότι σε αρκετές χώρες, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ακόμη για την εξασφάλιση του κατώτατου μισθού. Πρόσθεσε ότι αυτές οι πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο, όχι μόνο τους ίδιους τους αθλητές, αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε προβλήματα όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, η απουσία συλλογικών συμβάσεων και ο ακατάλληλος προγραμματισμός των αγώνων. Παράλληλα, υπογράμμισε τους αυξανόμενους κινδύνους από την έκθεση σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και την ανεπαρκή ανάπαυση.

«Η προστασία των ποδοσφαιριστών δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά αφορά και τη δημιουργία μιας βιώσιμης ποδοσφαιρικής βιομηχανίας», σημείωσε, κάνοντας έκκληση για ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης που θα ενσωματώνει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των συνδέσμων ποδοσφαιριστών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι καμία ρυθμιστική απόφαση που επηρεάζει την αγορά και τις συνθήκες εργασίας των ποδοσφαιριστών δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή της FIFPRO Europe.