ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η COWIN γίνεται Name Sponsor της ΑΕΛ Women Basketball

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η COWIN γίνεται Name Sponsor της ΑΕΛ Women Basketball

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τη COWIN ανακοίνωσε η γυναικεία καλαθοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ, μία συνεργασία που αναβαθμίζεται.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η εταιρεία COWIN θα είνα NAME SPONSOR για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Έτσι στο πλαίσιο της συνεργασίας, η COWIN θα είναι ο ονομαστικός χορηγός της ομάδας η οποία θα αναφέρεται COWIN-AEL W.BC.

Η COWIN είναι μια διεθνής εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με έδρα τη Λεμεσό. Αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Cybersecurity Consulting και Penetration Testing. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των επιχειρήσεων από τις διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανανέωση της συνεργασίας και για αυτή τη χρονιά και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία COWIN για την στήριξη και εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει προς την γυναικεία καλαθοσφαιρική ΑΕΛ» αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση.

 

Κατηγορίες

ΑΕΛΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος με τον Πετράκη να αποκαλεί τον Παναθηναϊκό... «βάζελο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο Πάφος FC-Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ με την Ομόνοια... τον στέλνει δανεικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νεοφυτίδης στις Βρυξέλλες: «Οι ποδοσφαιριστές έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλον εργαζόμενο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eτοιμάζει λίφτινγκ ο Τιμούρ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκδηλώσεις εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας σε Κυπερούντα -Χανδριά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η COWIN γίνεται Name Sponsor της ΑΕΛ Women Basketball

ΑΕΛ

|

Category image

Το διαχειρίζεται σωστά ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καραλής κορυφαίος αθλητής της Balkan Athletics

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

«Το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του Άρης – Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη απέναντι στην Κρούγκερ για τη Σάκκαρη στο Masters του Πεκίνου

Τένις

|

Category image

Δεν έχουν χάσει δευτερόλεπτο με την Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

BINTEO: Σάλος με τον Πετράκη της ΑΕΛ που αποκάλεσε τον Παναθηναϊκό «βάζελο»!

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcast “Eκτός… Γηπέδου” : Γιατί ο Λιάσος Λουκά πήρε "διαζύγιο" από τον Ύψωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη