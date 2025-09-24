Η COWIN γίνεται Name Sponsor της ΑΕΛ Women Basketball

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τη COWIN ανακοίνωσε η γυναικεία καλαθοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ, μία συνεργασία που αναβαθμίζεται.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η εταιρεία COWIN θα είνα NAME SPONSOR για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Έτσι στο πλαίσιο της συνεργασίας, η COWIN θα είναι ο ονομαστικός χορηγός της ομάδας η οποία θα αναφέρεται COWIN-AEL W.BC.

Η COWIN είναι μια διεθνής εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με έδρα τη Λεμεσό. Αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Cybersecurity Consulting και Penetration Testing. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των επιχειρήσεων από τις διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανανέωση της συνεργασίας και για αυτή τη χρονιά και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία COWIN για την στήριξη και εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει προς την γυναικεία καλαθοσφαιρική ΑΕΛ» αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση.