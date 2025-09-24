ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος με τον Πετράκη να αποκαλεί τον Παναθηναϊκό... «βάζελο»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΛ, Γιώργου Πετράκη, ο οποίος επέλεξε να αναφερθεί στον Παναθηναϊκό με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «βάζελος» κατά τη διάρκεια της οπαδικής εκπομπής «ΑΕΛ παΝΤΟΥ» στη Λάρισα.

Η αναφορά έγινε με αφορμή την πρόσφατη ήττα του «τριφυλλιού» από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 3η αγωνιστική της Super League, και προκάλεσε αμηχανία στους παρευρισκόμενους και στους τηλεθεατές της εκπομπής.

Η χρήση τέτοιου λεξιλογίου από έναν επαγγελματία προπονητή δεν συνάδει με το επίπεδο που απαιτεί ο ρόλος του, ούτε με τις αρχές του αθλητισμού. Αντί για ψύχραιμη και τεκμηριωμένη ανάλυση, ο Πετράκης επέλεξε έναν όρο που παραπέμπει σε οπαδική αντιπαλότητα και όχι σε επαγγελματική αξιοπρέπεια.

Η στάση αυτή θεωρείται προσβλητική όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ίδιο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον, το οποίο οφείλει να προάγει τον σεβασμό και την αθλητική παιδεία.

Γιώργο Πετράκη είσαι ένας νέος προπονητής.

Είσαι γιος ενός ανθρώπου που είναι 20 χρόνια προπονητής και μιλάει πάντα με σεβασμό.



Είσαι ένας τύπος που θα παρακαλούσε γονατιστός να είναι στον Παναθηναϊκό και εσύ επιλέγεις να τον αποκαλέσεις «βάζελο».



Φθηνό οπαδιλίκι…#paofc pic.twitter.com/am8grlBK3s — Verón (@Juan_Veron1908) September 24, 2025

Πηγή: sport-fm.gr