«Πρώτη επιλογή ο Τιμούρ – Προέχει η αγωνιστική και οικονομική επιβίωση»

Ο Τιμούρ Κετσπάγια ήταν η πρώτη επιλογή από την αρχή επισήμανε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση του Γεωργιανού τεχνικού.

«Μέχρι το τέλος ήταν η πρώτη μας επιλογή για να αναλάβει αυτό το δύσκολο φορτίο. Να στείλω μήνυμα και προς τον κόσμο. Η χρονιά δεν άρχισε όπως θα θέλαμε και σαν πρόεδρος απολογούμαι στον κόσμο τον οποίο πληγώσαμε τον τελευταίο μήνα. Πρέπει να σταθώ και στην ανελέητη κριτική, μια κριτική που δείχνει ότι μια μερίδα του κόσμο δεν αντιλήφθηκε ότι την δεδομένη στιγμή προέχει η αγωνιστική και οικονομική επιβίωση. Το λέω με βαριά καρδιά γιατί ο Ανορθωσιάτης δεν έμαθε να βλέπει την ομάδα του να μην πρωταγωνιστεί. Ο Τιμούρ θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, μαζί με τους συνεργάτες του και τον τεχνικό διευθυντή».