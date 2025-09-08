Το αντίο του Γκόμεθ: «Παρά τις δυσκολίες φεύγω με πολύτιμες εμπειρίες»

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ισπανός κόουτς:

«Με λύπη και απογοήτευση γράφω αυτές τις λέξεις, καθώς η παρουσία μου σε αυτόν τον ιστορικό και περήφανο σύλλογο φτάνει στο τέλος της. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα — είναι μια κοινότητα αδιάκοπης και ανιδιοτελούς στήριξης, και υπήρξε πραγματικό προνόμιο για μένα να αποτελέσω μέρος της.

Παρά τις δυσκολίες, φεύγω με πολύτιμες εμπειρίες και με τη βεβαιότητα ότι από την πρώτη μέρα δώσαμε απόλυτη αφοσίωση, επαγγελματισμό και ψυχή για να στηρίξουμε την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, το προσωπικό και τον κόσμο για την αφοσίωση και την πίστη τους, και εύχομαι στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ καλή επιτυχία στη φετινή σεζόν και στο μέλλον.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου με λόγια στήριξης τις τελευταίες μέρες — σημαίνει πολλά για μένα»