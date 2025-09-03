ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Λέβι και Δέλλας πληρούν αυτά που θέλει η Ανόρθωση»

«Λέβι και Δέλλας πληρούν αυτά που θέλει η Ανόρθωση»

Η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις

Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 για το θέμα του προπονητή αλλά και τις επόμενες κινήσεις: 

Για το θέμα του προπονητή: «Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Έχουμε θέσει κάποια κριτήρια».

Για τους Καμορανέζι και Κετσπάγια: «Τις τελευταίες μέρες έχουμε διαβάσει αρκετά ονόματα, κάποια ισχύουν και κάποια όχι. Έγινε μια συνάντηση με τον κ. Κετσπάγια. Για ζητήματα που αφορούν τον ίδιο, δεν προχώρησε η όλη συζήτηση, αν και ήταν η πρώτη επιλογή. Για τον κ. Καμορανέζι δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσουμε σε συζήτηση».

Για τους Δέλλα και Ρόνι Λέβι: «Και οι δυο πληρούν αυτά που θέλει η Ανόρθωση. Είναι δυο προσωπικότητες που έχουν τα στοιχεία που έχουμε ψηλά στη λίστα μας. Είμαστε σε μια διαδικασία πολύ κρίσιμη. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα μπροστά μας. Η short-list είναι συγκεκριμένη. Θα το κρατήσουμε μέχρι εδώ. Θέλει να κλείσει το θέμα όσο πιο σύντομα γίνεται για να επιστρέψει η ηρεμία στην ομάδα».

Αν θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ: «Ναι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Θα πάμε για μια μεταγραφή».

Για την απόκτηση του Μάριου Ηλία: «Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα».

Για το προσεχές παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ανόρθωση θέλει να μπαίνει στο γήπεδο για το τρίποντο, ανεξαρτήτως αντιπάλου».

 

