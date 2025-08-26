Μπορούν πολύ περισσότερο

Το ισόπαλο αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν στην Ανόρθωση. Η «Κυρία» των πολλών αλλαγών στο ρόστερ της δεν κατάφερε μπροστά στον κόσμο της να παρουσιαστεί όπως αναμενόταν και στο τέλος πήρε έναν βαθμό. Είναι αλήθεια πως γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις δυνατότητες του ρόστερ της Ανόρθωσης.

Αυτό προφανώς και είναι προϊόν του μεγέθους του συλλόγου αλλά και των προσδοκιών του κόσμου. Ο Χουακίν Γκόμεθ έδειξε από την πρώτη κιόλας μέρα πως τα αντιλαμβάνεται αυτά.

Το μήνυμά του μέσω των social media ήταν ξεκάθαρο: «Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς για τους οποίους παλέψαμε. Η ομαδική προσπάθεια και η στήριξη του κόσμου το άξιζαν. Χτίζουμε πάνω σε αυτό, συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να βελτιωθούμε για την επόμενη εβδομάδα».

Τόσο ο προπονητής όσο και οι ποδοσφαιριστές θεωρούν ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα. Και η ευκαιρία να το αποδείξουν είναι ο Ολυμπιακός που ακολουθεί.