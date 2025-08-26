ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μπορούν πολύ περισσότερο

To γνωρίζουν Γκόμεθ και παίκτες

Το ισόπαλο αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν στην Ανόρθωση. Η «Κυρία» των πολλών αλλαγών στο ρόστερ της δεν κατάφερε μπροστά στον κόσμο της να παρουσιαστεί όπως αναμενόταν και στο τέλος πήρε έναν βαθμό. Είναι αλήθεια πως γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις δυνατότητες του ρόστερ της Ανόρθωσης.

Αυτό προφανώς και είναι προϊόν του μεγέθους του συλλόγου αλλά και των προσδοκιών του κόσμου. Ο Χουακίν Γκόμεθ έδειξε από την πρώτη κιόλας μέρα πως τα αντιλαμβάνεται αυτά.

Το μήνυμά του μέσω των social media ήταν ξεκάθαρο: «Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς για τους οποίους παλέψαμε. Η ομαδική προσπάθεια και η στήριξη του κόσμου το άξιζαν. Χτίζουμε πάνω σε αυτό, συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να βελτιωθούμε για την επόμενη εβδομάδα».

 Τόσο ο προπονητής όσο και οι ποδοσφαιριστές θεωρούν ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα. Και η ευκαιρία να το αποδείξουν είναι ο Ολυμπιακός που ακολουθεί.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθεώθηκε ένας φίλος από τα παλιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα τους: Στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Κωστούλας και Τζίμας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει αμετάπειστος ο Ίσακ παρά τις νέες συζητήσεις με τη διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάθκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη