Ήταν έτοιμος ο Μακρίδης και ενεργοποίησε τις εναλλακτικές επιλογές

Δεν είναι σε βαθμό ετοιμότητας που θα ανάγκαζε την Ανόρθωση να τον περιμένει. Ο λόγος για τον Γιαν Βόντχαλεν, τον Τσέχο ακραίο επιθετικό που ήρθε για να περάσει από το μικροσκόπιο του Χόακιν Γκόμεθ και εφόσον ικανοποιούσε, να έπαιρνε συμβόλαιο.

Ο τραυματισμός του στο γόνατο κατά τη θητεία του στη Σίγμα Όλομουτς, τον πήρε πολύ πίσω και το εξάμηνο απραξίας ήταν ευδιάκριτο στις λίγες μέρες που πέρασε υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού. Έτσι, αποφασίστηκε από τις ιθύνοντες να μην προχωρήσουν σε μία κίνηση που εμπεριείχε τόσο μεγάλο ποσοστό ρίσκου και για αυτό τον λόγο αποτέλεσε παρελθόν, πριν μάλιστα δηλώσει παρών.

Ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρίδης ενεργοποίησε τις εναλλακτικές του. Ήταν έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα και πλέον θα προσπαθήσει μέχρι τις αρχές της εβδομάδας να κλείσει η εκκρεμότητα στη θέση αυτή και να μπει έτσι η ομάδα στην τελική ευθεία με ολοκληρωμένο το ρόστερ. Φυσικά απομέμενει σε εκκρεμότητα η απόκτηση επιθετικού, με τον Μάριο Ηλία να είναι εδώ και κάποιες μέρες η Νο1 προτεραιότητα του Μακρίδη για τη γραμμή κρούσης.

Την ίδια ώρα, η τεχνική ηγεσία προσπαθεί με το υπάρχον υλικό να καταστρώσει τα τελικά της πλάνα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.