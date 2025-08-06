«Λευκή» ισοπαλία στην Περιστερώνα για Ομόνοια 29Μ και Ανόρθωση

Ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το φιλικό ανάμεσα στην Ομόνοια 29Μ και την Ανόρθωση, το βράδυ της Τετάρτης (06/08), στο γήπεδο της Περιστερώνας.

Παρά το μηδενικό αποτέλεσμα, το ματς πρόσφερε στους προπονητές την ευκαιρία να δοκιμάσουν σχήματα και πρόσωπα.

Η Ανόρθωση ξεκίνησε με τους:

Παναγή, Γκαρσία, Αρτυματάς, Ραμίρεζ, Παρούτης, Αμποαγκιέ, Κις, Σπόλιαριτς, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Ε. Χαραλάμπους

Από την πλευρά των γηπεδούχων πρόκειται για το πρώτο φιλικό της Ομόνοιας 29Μ στο οποίο εφαρμόζεται η είσοδος με κάρτα φιλάθλου, με αρκετούς οπαδούς των πρασίνων να δίνουν το παρών τους!