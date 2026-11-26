Formula 1: Συμπληρώθηκε το παζλ των πιλότων για το 2027
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε τους 22 πιλότους για το πρωτάθλημα του 2027 στην Formula 1.
Συμπληρώθηκε το παζλ με τους 22 πιλότους του πρωταθλήματος του 2027 στην Formula 1. Το τελευταίο κομμάτι μπήκε με την ανακοίνωση της Haas ότι ο Όλι Μπέρμαν ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο Οι οδηγοί στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την καινούρια χρονιά είναι οι εξής:
ALPINE
Πιέρ Γκασλί (Γαλλία)
Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή)
ASTON MARTIN
Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία)
Λανς Στρολ (Καναδάς)
AUDI
Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία)
Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία)
CADILLAC
Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία)
Σέρχιο Πέρες (Μεξικό)
FERRARI
Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό)
Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία)
HAAS
Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία)
Ραφαέλ Κάμαρα (Βραζιλία)
MCLAREN
Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία)
Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία)
MERCEDES
Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία)
Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία)
RACING BULLS
Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία)
Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία)
RED BULL
Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία)
Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία)
WILLIAMS
Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη)
Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία)