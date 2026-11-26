Ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς αποχώρησε από τον πάγκο της Σλοβενίας για να αφοσιωθεί στην Μπαρτσελόνα και ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε πως θα ήταν αδύνατο να διατηρήσει και τις δύο θέσεις.

Η ανακοίνωση:

Ο Αλεξάντερ Σεκούλιτς αποχώρησε από τη θέση του πρώτου προπονητή της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στις απαιτήσεις της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα. Η σλοβενική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αλλαγή στην ηγεσία την Τετάρτη, συμπίπτοντας με την έναρξη του παραθύρου των διεθνών αγώνων της FIBA ??για την τρέχουσα εβδομάδα. Με αυτή την κίνηση, ο Σεκούλιτς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στο εγχείρημα της Μπαρτσελόνα, επιτρέποντάς του να επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις του στον ρόλο του στην ομάδα των «μπλαουγκράνα».

Ο Σλοβένος τεχνικός ολοκληρώνει μια εξαετή θητεία στο τιμόνι της εθνικής του ομάδας, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η κατάληψη της τέταρτης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, ο Σεκούλιτς μπόρεσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του παραθύρου των διεθνών αγώνων στα τέλη Αυγούστου, πριν από την έναρξη της επίσημης προετοιμασίας. Στο ενδιάμεσο, παρέστη στην εκδήλωση για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του τμήματος μπάσκετ στις 24 Αυγούστου και επέβλεψε την πρώτη προπόνηση της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Πλέον, με τη σεζόν να βρίσκεται σε εξέλιξη, το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα αγώνων στην ACB και την Ευρωλίγκα καθιστά αδύνατη τη διατήρηση και των δύο θέσεων ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, ο Σεκούλιτς θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ρόλο του στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα απολαμβάνει αυτή τη στιγμή ολιγοήμερη άδεια, λόγω της διακοπής των συλλογικών διοργανώσεων για το παράθυρο της FIBA, και θα επιστρέψει στις προπονήσεις την ερχόμενη Κυριακή, με τον Αλεξάντερ Σεκούλιτς και το προπονητικό του επιτελείο να ηγούνται της προετοιμασίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις. Η αμέσως επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι το «Clasico» της Ευρωλίγκας στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου (20:45).