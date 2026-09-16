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Κύπριοι προπονητές στην Ελβετία για το πρόγραμμα UEFA Pro Student Exchange

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις της τακτικής, τη διαχείριση κρίσεων και την ηγεσία

Στις εγκαταστάσεις της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας βρίσκονται 18 Κύπριοι προπονητές οι οποίοι είναι υποψήφιοι για να λάβουν την ανώτατη προπονητική βαθμίδα, το UEFA Pro.

Οι Κύπριοι προπονητές, συνοδευόμενοι από τον Τεχνικό Διευθυντή Σάββα Κωνσταντίνου, τον επικεφαλή εκπαίδευσης Μάριο Κωνσταντίνου και τον εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης  Αντρέα Νικολάου συμμετέχουν στο πρόγραμμα UEFA Pro Student Exchange που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν προπονητές από τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, το Ισραήλ και το Αζερμπαϊτζάν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις της τακτικής, τη διαχείριση κρίσεων και την ηγεσία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διαδραστικές εργασίες και αναλύσεις αγώνων καθώς και παρουσιάσεις εξειδικευμένων θεμάτων ενώπιον των τεχνικών εκπαιδευτών της UEFA και των συναδέλφων τους από τις άλλες εθνικές ομοσπονδίες.

Η συμμετοχή των Κυπρίων προπονητών στο πρόγραμμα UEFA Pro Student Exchange επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια της ΚΟΠ για ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης προς τους προπονητές με στόχο την πρόοδο του αθλήματος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

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