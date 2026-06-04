Αναβλήθηκε του Μακρόπουλου στην Ανόρθωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης Αμμοχώστου επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό και τους φίλους του σωματείου σχετικά με τη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου, η οποία έχει αναβληθεί.

Λόγω των επικείμενων διοικητικών αλλαγών και μέχρι την οριστική κατάληξη επί του θέματος, το σωματείο ενημερώνει ότι όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και το επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων.

Διαδικασία Επιστροφής: Παρακαλούνται οι κάτοχοι των εισιτηρίων όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του σωματείου μας για τη σχετική διευθέτηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείων:

Τηλέφωνο: 24821911

Ωράριο Λειτουργίας: 9:00-13:00, 14:00-17:00

Ευχαριστούμε για την κατανόηση κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο.