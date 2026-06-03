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Προεργασίες για την επόμενη μέρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Προεργασίες για την επόμενη μέρα

Στόχος όλων είναι να μπουν οι βάσεις ώστε η Ανόρθωση να συνεχίσει τον δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή σελίδας στην Ανόρθωση έχει ξεκινήσει, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση του σωματείου, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ πρώην και νυν παραγόντων όσον αφορά τα άτομα που θα απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που θα ενεργοποιηθεί και πάλι.

Στόχος όλων είναι να μπουν οι βάσεις ώστε η Ανόρθωση να συνεχίσει τον δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης και να δημιουργηθεί σιγά – σιγά μια ισχυρή ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες για εισροή ρευστού δεν σταματούν. Επιδίωξη είναι να υπάρξει κατάληξη σε συμφέρουσες χορηγικές συμφωνίες, οι οποίες θα δώσουν ανάσα στο ταμείο της «Κυρίας».

Η διοίκηση Πραστίτη, από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία, προέβη σε πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα παλιά χρέη και με τη συμβολή του κόσμου κατάφερε να διευθετήσει αρκετές εκκρεμότητες που απειλούσαν την Ανόρθωση. Ωστόσο, εδώ και πολύ καιρό, όλοι επιδίωκαν να μπουν ακόμη πιο γερά θεμέλια για την επόμενη μέρα.

Άλλωστε, η νέα μεγάλη προσπάθεια που γίνεται πληροί τη βασική προϋπόθεση της νυν διοίκησης για να παραδώσει τη σκυτάλη. Αυτή η προϋπόθεση αφορούσε τη διασφάλιση της οικονομικής ανάτασης του συλλόγου από τον νέο συνδυασμό.

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