Η Μάντσεστερ Σίτι διαψεύδει τα σενάρια για Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Νορβηγού επιθετικού, μετά τις δηλώσεις του υποψηφίου προέδρου της Ρεάλ, Ενρίκε Ρικέλμε.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι στις πρόσφατες δηλώσεις του Ενρίκε Ρικέλμε σχετικά με ενδεχόμενη μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αγγλικός σύλλογος διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο αποχώρησης του Νορβηγού επιθετικού και εξετάζει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την εμφάνιση του Ρικέλμε στην εκπομπή «El Hormiguero», όπου ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε να εννοηθεί ότι ο Χάαλαντ θα μπορούσε να αγωνιστεί στους Μαδριλένους σε περίπτωση εκλογής του. Παρότι δεν έκανε λόγο για συμφωνία, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας μεταγραφής.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Τόσο ο πατέρας όσο και η μάνατζέρ του διέψευσαν τα σχετικά δημοσιεύματα, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται καμία πιθανότητα αποχώρησης του Χάαλαντ, ούτε υπάρχει σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του.

Παράλληλα, οι «Πολίτες» εμφανίζονται ενοχλημένοι από τη δημόσια χρήση της εικόνας του ποδοσφαιριστή στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας του Ρικέλμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύλλογος εξετάζει νομικές ενέργειες για την αξιοποίηση του ονόματος και της εικόνας του Χάαλαντ χωρίς σχετική άδεια.

sdna.gr