Ξεκαθαρίζει για τους δύο

Καλά κλειστά φυλαγμένα κρατούν τα χαρτιά τους στην Ομόνοια, όσον αφορά το πλάνο των προσθαφαιρέσεων. Το μόνο που τονίζεται από τα ενδότερα των πρασίνων είναι πως «όσοι έφυγαν, θα αντικατασταθούν». Είναι δεδομένο πως η ομάδα της πρωτεύουσας θα χρειαστεί ένα μεγάλο ρόστερ σε αριθμό και… ποιότητα, ώστε να ανταπεξέλθει σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η πρόκληση του Champions League δεν είναι... παίξε γέλασε και το τεχνικό επιτελείο δουλεύει για τη διατήρηση τόσο της ποιότητας όσο και της νοοτροπίας. Όσον αφορά το κεφάλαιο των ανανεώσεων, οι Μάριτς και Ντιουνκού βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, ενώ ήδη οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο. Εκφράζεται αισιοδοξία πως θα προκύψει αίσιο τέλος, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για άμεση καταφατική απάντηση.

Από εκεί και πέρα, όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές, απολαμβάνουν μέρες ξεκούρασης. Το πρώτο ραντεβού για τη νέα περίοδο ορίστηκε για τις 18 Ιουνίου με τα εργομετρικά, ενώ στις 22 η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Κυπερούντα. Αντίθετα με άλλες σεζόν, δεν θα γίνουν προπονήσεις στο «Ηλίας Πούλλος». Έπειτα η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πολωνία, όπου η Ομόνοια θα δώσει τα πρώτα φιλικά. Μόλις αυτά οριστούν, τότε θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τους αντιπάλους και τις ημερομηνίες.