Στους τελικούς του NCAA οι Βαλεντίνα Σάββα και Χριστιάνα Έλληνα!

Την παρουσία τους στους τελικούς των πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (NCAA) εξασφάλισαν το βράδυ τής Πέμπτης (28/05/2026) η Βαλεντίνα Σάββα και η Χριστιάνα Έλληνα, καθώς βρέθηκαν στην κορυφαία 12άδα των αγωνισμάτων τους, σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα. Η Βαλεντίνα Σάββα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Δύση, κερδίζοντας άνετα την 1η θέση των προκριματικών στη σφυροβολία, ρίχνοντας στη 2η βολή της στα 69,18μ. (68,76μ. στην πρώτη) και δεν χρειάστηκε να κάνει και τρίτη προσπάθεια. Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη ήταν η κορυφαία σε δύση και ανατολή, μέχρι την τελευταία βολή στην ανατολή, με την 20χρονη Γαλλίδα Μαρί Ρουζετέ, του Mississippi State, να κάνει νέα ατομική επίδοση με 70,16μ.! Ωστόσο, είναι σημαντικό για την πρωταθλήτριά μας και δευτεροετή φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνια (Μπέρκλι) ότι έριξε και πάλι αρκετά μακριά και «καλοβλέπει» το βάθρο στους τελικούς τού NCAA, μετά την περσινή 10η θέση, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Γιουτζίν τού Όρεγκον, από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026.

Αντίθετα με την άνετη πρόκριση τής Σάββα, η Χριστιάνα Έλληνα εξασφάλισε την πρώτη παρουσία της σε τελικούς τού NCAA με λίγο έως αρκετό άγχος στον ακοντισμό. Κι αυτό εξαιτίας τού ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν και οι τρεις βολές τής τέταρτης και τελευταίας 12άδας, για να δει με ανακούφιση ότι παρέμεινε στη 12η και τελευταία θέση της ανατολής, κερδίζοντας πανάξια το εισιτήριο για τους τελικούς. Η αθλήτρια τού Γιώργου Ανδρέου, η οποία δεν ξεπέρασε απόλυτα το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση και στο πέλμα, έριξε στη 2η βολή της στα 50,15μ. (44,59μ. η πρώτη, 48,98μ. η τρίτη) και για... έναν πόντο διαφορά από την άτυχη 13η Μπρετ Τζόουνς (50,14μ.), πήρε την τεράστια πρόκριση για τους τελικούς τού NCAA!!! Από μόνη η παρουσία στους τελικούς τού NCAA αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την τεταρτοετή φοιτήτρια τού πανεπιστημίου τής Βιρτζίνια και σε δύο εβδομάδες αναμένεται να είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατόν στο Όρεγκον.

* Να αναφέρουμε ότι οι προκριματικοί τής Δύσης διεξάγονται στο Φέιτβιλ τού Άρκανσο και αυτοί τής Ανατολής στο Λέξινγκτον τού Κεντάκι.

* Το βράδυ τής Παρασκευής (29/05/26) θα αγωνιστεί στα προκριματικά τής δισκοβολίας στην ανατολή και ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά (UMBC), με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκρισή τους στους τελικούς τού NCAA.