ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στους τελικούς του NCAA οι Βαλεντίνα Σάββα και Χριστιάνα Έλληνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στους τελικούς του NCAA οι Βαλεντίνα Σάββα και Χριστιάνα Έλληνα!

Βρέθηκαν στην 12άδα των αγωνισμάτων τους και εξασφάλισαν την πρόκριση

Την παρουσία τους στους τελικούς των πανεπιστημιακών πρωταθλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (NCAA) εξασφάλισαν το βράδυ τής Πέμπτης (28/05/2026) η Βαλεντίνα Σάββα και η Χριστιάνα Έλληνα, καθώς βρέθηκαν στην κορυφαία 12άδα των αγωνισμάτων τους, σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα. Η Βαλεντίνα Σάββα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Δύση, κερδίζοντας άνετα την 1η θέση των προκριματικών στη σφυροβολία, ρίχνοντας στη 2η βολή της στα 69,18μ. (68,76μ. στην πρώτη) και δεν χρειάστηκε να κάνει και τρίτη προσπάθεια. Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη ήταν η κορυφαία σε δύση και ανατολή, μέχρι την τελευταία βολή στην ανατολή, με την 20χρονη Γαλλίδα Μαρί Ρουζετέ, του Mississippi State, να κάνει νέα ατομική επίδοση με 70,16μ.! Ωστόσο, είναι σημαντικό για την πρωταθλήτριά μας και δευτεροετή φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνια (Μπέρκλι) ότι έριξε και πάλι αρκετά μακριά και «καλοβλέπει» το βάθρο στους τελικούς τού NCAA, μετά την περσινή 10η θέση, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Γιουτζίν τού Όρεγκον, από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2026.

Αντίθετα με την άνετη πρόκριση τής Σάββα, η Χριστιάνα Έλληνα εξασφάλισε την πρώτη παρουσία της σε τελικούς τού NCAA με λίγο έως αρκετό άγχος στον ακοντισμό. Κι αυτό εξαιτίας τού ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν και οι τρεις βολές τής τέταρτης και τελευταίας 12άδας, για να δει με ανακούφιση ότι παρέμεινε στη 12η και τελευταία θέση της ανατολής, κερδίζοντας πανάξια το εισιτήριο για τους τελικούς. Η αθλήτρια τού Γιώργου Ανδρέου, η οποία δεν ξεπέρασε απόλυτα το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση και στο πέλμα, έριξε στη 2η βολή της στα 50,15μ. (44,59μ. η πρώτη, 48,98μ. η τρίτη) και για... έναν πόντο διαφορά από την άτυχη 13η Μπρετ Τζόουνς (50,14μ.), πήρε την τεράστια πρόκριση για τους τελικούς τού NCAA!!! Από μόνη η παρουσία στους τελικούς τού NCAA αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την τεταρτοετή φοιτήτρια τού πανεπιστημίου τής Βιρτζίνια και σε δύο εβδομάδες αναμένεται να είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατόν στο Όρεγκον.

* Να αναφέρουμε ότι οι προκριματικοί τής Δύσης διεξάγονται στο Φέιτβιλ τού Άρκανσο και αυτοί τής Ανατολής στο Λέξινγκτον τού Κεντάκι.

* Το βράδυ τής Παρασκευής (29/05/26) θα αγωνιστεί στα προκριματικά τής δισκοβολίας στην ανατολή και ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά (UMBC), με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκρισή τους στους τελικούς τού NCAA.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ναυάγησαν» οι διαπραγματεύσεις με Λίβερπουλ και αποχωρεί ως ελεύθερος ο Κονατέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μπάλα στο γήπεδο των κτηνοτρόφων

Category image

Στους τελικούς του NCAA οι Βαλεντίνα Σάββα και Χριστιάνα Έλληνα!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

«Έδεσε» Τούμπα ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Συναγερμός ενόψει τελικού: Μένουν επ' αόριστον στο ΓΣΠ οι Κτηνοτρόφοι

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Περνά στην επόμενη μέρα η Ανόρθωση - Με το στυλό στο χέρι ο Κίκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το... 40άρι του Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πώς έφθασαν μέχρι τον τελικό Απόλλων και Πάφος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην Ολλανδία η προετοιμασία της ΑΕΚ – Πότε ορίστηκε το πρώτο ραντεβού της νέας σεζόν

ΑΕΚ

|

Category image

Τινάζει την... μπάνκα για τον 17χρονο Ντε Κατ η Ντόρμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουβέντους δεν πουλάει τον Γιλντίζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκαθάρισε το μέλλον του Αλομέριβτς, τέρμα τα σενάρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

To αποκορύφωμα μιας... τρελής σεζόν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πάλι να κλείσει με τίτλο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ιραόλα απέρριψε την Μίλαν για να πάει στην Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη