«Λύκος» για το... come back ο Τρίπιερ!

Η Νιούκαστλ άφησε ελεύθερο τον Κίραν Τρίπιερ και η Γουλβς συμφώνησε μαζί του παρά τον υποβιβασμό στην Championship.

Λίγους μήνες προτού συμπληρώσει τα 36, ο Κίραν Τρίπιερ θα παίξει με τη Γουλβς και θα προσπαθήσει για την επιστροφή στην Premier League. Ο Άγγλος δεξιός μπακ είναι στη... δύση της καριέρας του, όμως διψά για νέες προκλήσεις μετά από μια απογοητευτική σεζόν.

Η Νιούκαστλ τερμάτισε στη 12η θέση και ολοκλήρωσαν μια συνεργασία τεσσάρων ετών, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του Carabao Cup, τον πρώτο εγχώριο τίτλο μετά το 1955, ενώ σε 160 συμμετοχές σημείωσε 4 γκολ, 29 ασίστ και έπαιξε στο Champions League.

sdna.gr