«Χρυσή» πρόταση της Μπαρτσελόνα για Άλβαρες!

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό μετά την κατάκτηση της La Liga και είναι αποφασισμένη να προκαλέσει αίσθηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μετά την υπόθεση του Άντονι Γκόρντον, οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον Χούλιαν Άλβαρες, καταθέτοντας σύμφωνα με δημοσιεύματα επίσημη πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτησή του.

Ο Αργεντινός επιθετικός αποτελεί βασικό στόχο της ομάδας της Βαρκελώνης ενόψει της επόμενης σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι, αφήνοντας σημαντικό κενό στην κορυφή της επίθεσης.

Παρότι ο 26χρονος φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 με τους «ροχιμπλάνκος», δημοσιεύματα αναφέρουν πως βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης στο «Καμπ Νου».

Τη φετινή σεζόν, ο Άλβαρες πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

