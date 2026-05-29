Σειρήνες από MLS για Λεβαντόφσκι

Ο προπονητής της Σικάγο Φάιερ, Γκρεγκ Μπερχάλτερ, δήλωσε πώς η ομάδα του ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα ως ένας εκ των κορυφαίων σκόρερς της ομάδας τον 21ο αιώνα. Ο “Λέβα” ψάχνει ένα νέο και ένα από τα τελευταία κεφάλαια της καριέρας του και αποτελεί διακαή πόθο πολλών συλλόγων και εκτός της γηραιάς Ηπείρου.

Η Σικάγο Φάιερ είναι μία από αυτές τις ομάδες και μάλιστα είχε ενδιαφερθεί για τον Πολωνό σταρ και νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Ο προπονητής της ομάδας, Γρεγκ Μπερχάλτερ δήλωσε τα εξής:

“Τώρα που ο Λεβαντόφσκι δεν είναι παίκτης των μπλαουγκράνα μπορεί να μιλήσV ελεύθερα και να πω πώς είναι από τους παίκτες που θέλουμε να φέρουμε στο Σικάγο. Έχουμε μιλήσει με τον Λεβαντόβσκι και τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν. Είμαι σίγουRος πώς ένας παίκτης τέτοιου βεληνεκούς έχει πολλές προτάσεις στο τραπέζι, αλλά η επικοινωνία μας μέχρι στιγμής παίρνει θετικό πρόσημο. Πιστεύουμε ότι θα ήταν μια τεράστια μεταγραφή για το κλαμπ, για το Σικάγο, για το MLS”