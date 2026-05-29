Οι 10 ομάδες που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις σε φανέλες στον κόσμο!

Η AS σε συνεργασία με τη Euromericas δημοσίευσε τη λίστα με τις 10 ομάδες που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις σε φανέλες.

H Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα δεσπόζουν στην κορυφή της λίστας με τις Παρί και Μπάγερν να ακολουθούν. Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της λίστας είναι το “φαινόμενο Μέσι”, το οποίο έχει φέρει την Ίντερ Μαϊάμι στην πεντάδα, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την παρουσία του στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας έχει αυξήσει κατακόρυφα τα κέρδη της Αλ Νασρ.

Αναλυτικά η λίστα:

Ρεάλ Μαδρίτης 3,2 εκατομμύρια φανέλες

Μπαρτσελόνα 2,9 εκατομμύρια φανέλες

Παρί Σεν Ζερμέν 2,5 εκατομμύρια φανέλες

Μπάγερν 2,3 εκατομμύρια φανέλες

Ίντερ Μαϊάμι 2,1 εκατομμύρια φανέλες

Μπόκα Τζούνιορς 1,9 εκατομμύρια φανέλες

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1,8 εκατομμύρια φανέλες

Φλαμένγκο 1,6 εκατομμύρια φανέλες

Τσέλσι 1,4 εκατομμύρια φανέλες

Αλ Νασρ 1,2 εκατομμύρια φανέλες

🔥 ¡EL INTER DE MIAMI SE CUELA EN EL TOP 10 DE LOS EQUIPOS QUE MÁS CAMISETAS VENDEN!



💸 Desde la llegada de Messi al conjunto estadounidense, el club ha incrementado su venta de camisetas



ℹ️ Euroméricas Sport Marketing — Diario AS (@diarioas) May 29, 2026

