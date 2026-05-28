Δεν το κουνάει ο Σένσι

Σαν μύγα μες το γάλα ξεχώρισε στη φετινή περίοδο ο Στέφανο Σένσι στην Ανόρθωση και δικαιότατα συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους γενικότερα στο πρωτάθλημα.

Ο Ιταλός μέσος αναμένεται ότι και τη νέα χρονιά θα είναι εκ των στυλοβατών για να βοηθήσουν την ομάδα της Αμμοχώστου να ανταπεξέλθει σε ακόμη μία δύσκολη περίοδο. Κόντρα σε οποιαδήποτε σενάρια τον θέλουν να βρίσκεται στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων, o 30χρονος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα το κουνήσει από την «Κυρία».

«Έχω ακόμη ένα χρόνο στην Κύπρο με την Ανόρθωση, πάντα σέβομαι τα συμβόλαιά μου» ανάφερε σε δηλώσεις που παραχώρησε σε μέσο της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι στη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Σένσι είχε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας πέντε τέρματα και δίνοντας έξι ασίστ, ενώ κατέγραψε και δύο συμμετοχές με μία ασίστ στο κύπελλο.