«Ναυάγησαν» οι διαπραγματεύσεις με Λίβερπουλ και αποχωρεί ως ελεύθερος ο Κονατέ

Η Λίβερπουλ καλείται να αποχωριστεί φέτος το καλοκαίρι ακόμη έναν ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια βασικό μέλος της «ραχοκοκαλιάς» του συλλόγου.

Μετά τις αποχωρήσεις των Μο Σαλάχ και Άντριου Ρόμπερτσον, οι «reds» θα αποχαιρετήσουν και τον Ιμπραχιμά Κονατέ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Φραμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους «ναυάγησαν» και έτσι ο 27χρονος Γάλλος στόπερ φεύγει ως ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία, μετρώντας σε αυτά τα πέντε χρόνια παρουσίας του στο «Άνφιλντ» 183 συμμετοχές με 7 τέρματα και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.