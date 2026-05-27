H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

Κρίσταλ Πάλας των... θαυμάτων, έγραψε την πιο «λαμπρή» σελίδα της ιστορίας της! Μετά τον θρίαμβο με το FA Cup της περασμένης σεζόν και το Community Shield το καλοκαίρι, η απίθανη ομαδάρα του Όλιβερ Γκλάσνερ πανηγύρισε τον πιο βαρύ τίτλο της ιστορίας της! Οι Λονδρέζοι, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό τελικό, επικράτησαν, με γκολ του Ματετά, 1-0 της αξιόμαχης, Ράγιο Βαγεκάνο και πήραν το Conference League!

Σταχτοπούτα με τα... όλα της η Κρίσταλ Πάλας η οποία στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή, κατακτά και τρόπαιο, ενώ παράλληλα εξασφάλισε και εισιτήριο για τη League Phase του Europa League της επόμενης σεζόν!

Απίθανη... ρέντα για τις αγγλικές ομάδες στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς η Πάλας είναι η τρίτη που το κατακτά, μετά από την Γουέστ Χαμκαι την Τσέλσι, ενώ ενδιάμεσα μεσολάβησαν, Ρόμα και Ολυμπιακός.

Την ίδια στιγμή ο Όλιβερ Γκλάσνερ κατακτά τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο, αφού το 2022 πανηγύρισε το Europa League ως προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αποθέωση στους παίκτες της Ράγιο, από τους ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ οπαδούς της, οι οποίοι δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα στη Red Bull Arena της Λειψίας.

Το ματς:

Πολύ μουδιασμένο ξεκίνημα εκατέρωθεν, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι η ομάδα η οποία είχε τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας στα πρώτα 15 λεπτά. Οι Λονδρέζοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν τη Ράγιο η οποία με τη σειρά της έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και ήτα εκείνη που στο 25' απείλησε πρώτη. Ωραία ενέργεια από τα αριστερά με τη σέντρα του Τσαβαρία στην περιοχή, εκεί όπου ο Αλεμάο έπιασε ωραίο πλασέ εν κινήσει, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Ο ρυθμός έπεσε εκ νέου και το μοτίβο, είχε πάρει τη μορφή της έναρξης του τελικού, με αρκετές μάχες στον χώρο του κέντρου, πολλά μαρκαρίσματα και καθόλου φάσεις. Στο 39' ήρθε μια ακόμη στιγμή για την ομάδα του Ίνιγο Λόπεθ. Ο Ντε Φρούτος απότα δεξιά έκανε το γύρισμα, , η μπάλα έφυγε άτσαλα, ο Ουνάι Λόπεθ ήρθε σαν τρέιλερ και πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η τελευταία αξιοσημείωτη στιγμή του πρώτου μέρους, ήταν η πολύ μεγάλη ευκαιρία της Κρίσταλ Πάλας στο 45'+1'! Κυκλοφορία της μπάλας με υπομονή, ο Γουόρτον έγινε κάτοχος, έκανε υπέροχη σέντρα στην περιοχή, ο Μίτσελ έκανε κίνηση κρυφού φορ και από άκρως πλεονεκτική θέση αστόχησε με το κεφάλι, με το 0-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Καμία αλλαγή από τους δυο προπονητές, αλλά αρκετά ορεξάτη στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Κρίσταλ Πάλας. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν στα δυο πρώτα λεπτά, δίχως αυτό να συμβεί, ωστόσο η λύση δόθηκε στο 51'! Ο Πίνο ελίχθηκε από τα αριστερά, εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, ο Μπατάσα απέκρουσε ασταθώς και ο Ματετά που... καραδοκούσε, πήρε το «ριμπάουντ» πλασάροντας στην κενή εστία για το 1-0

Το γκολ αυτό έβαλε φτερά στα πόδια των παικτών του Γκλάσνερ και «εξαφάνισε» τη Ράγιο από το γήπεδο για μεγάλο διάστημα. Μάλιστα οι Λονδρέζοι στα επόμενα έξι λεπτά λίγο έλειψε να καθαρίσουν τον τελικό και μάλιστα με διαστάσεις θριάμβου.

Συγκεκριμένα στο 56' η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Ο Πίνο εκτέλεσε εκπληκτικά, αλλά η μπάλα χτύπησε στα δυο κάθετα δοκάρια και στη συνέχεια, ούτε ο Ριάντ, ούτε ο Ματετά κατάφεραν να την σπρώξουν στα δίχτυα με το 1-0 να παραμένει.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό οι αετοί έφτασαν ξανά κοντά στο 2-0. Νέα επέλαση του Πίνο από τα αριστερά, αυτός ξαναπάτησε στην περιοχή, γύρισε στον Ματετά, αυτός κατευθείαν το πλασέ, αλλά ο Μπατάσα έπεσε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι!

Ο Ίνιγο Λόπεθ, προχώρησε σε αλλαγές θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του, η οποία ωστόσο δεν είχε καθαρό μυαλό στις αποφάσεις της στην τελική προσπάθεια. Τα λεπτά κυλούσαν με τον Ισπανό τεχνικό να κλείνει στο 75' τις αλλαγές του, την στιγμή που ο Γκλάσνερ πήγε το ματς στα δικά του μέτρα, μη σπαταλώντας αλλαγές.

Η Πάλας κατέβασε ταχύτητες και πλέον περίμενε να της δοθεί η ευκαιρία να βρεθεί σε ανοικτό γήπεδο και να χτυπήσει στο τρανζίσιον, προκειμένου να τελειώσει τον τελικό. Η Ράγιο πίεζε, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπους να απειλήσει. Οι τελευταίες προσπάθειες των Ισπανών, δεν καρποφόρησαν, η Πάλας διαφύλαξε, δίχως δυσκολία το 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο, γράφοντας ιστορία.

