Φερέρο: «Προπονητής του Σίνερ; Δεν μπορώ να πω όχι»

«Είναι δύσκολο να ενθουσιαστείς με κάποιον άλλο παίκτη μετά τον Αλκαράθ», παραδέχτηκε στην εκπομπή El Larguero του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο, που αποκάλυψε ότι έχει τέσσερις προτάσεις για να επιστρέψει στη δουλειά.

Η ερώτηση του... ενός εκατομμυρίου, όμως, είναι αν θα αναλάμβανε ποτέ τον μεγάλο αντίπαλο του Κάρλος. «Να προπονήσω τον Σίνερ στο μέλλον; Δεν μπορώ να πω όχι, αν μου δοθεί η ευκαιρία... Είναι ένας φανταστικός παίκτης και, μαζί με τον Κάρλος, αυτή τη στιγμή διεκδικεί τα πάντα. Όλα με τον Κάρλος έχουν τελειώσει για μένα, οπότε θα πρέπει να το σκεφτώ».

Στο πρώτο τουρνουά μετά τον Φερέρο, ο Αλκαράθ, το Australian Open, ο Κάρλος συνεχίζει την πορεία του και είναι δύο βήματα μακριά από το Career Grand Slam.

sdna.gr