Ο Λεβέντης μίλησε για ξένους διαιτητές, Φεριέρ και Αθλητικό Δικαστή

Δημοσιευτηκε:

Όλα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95 για όλα όσα αφορούν το γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.

Αναλυτικά:

Για την τελευταία μεταγραφή: «Έχουμε ολοκληρώσει και τις 4 μεταγραφές, δεν έχετε τόση δουλειά πλέον (γέλια) για την ΑΕΛ. Ο Μουγκ η τελευταία μας μεταγραφή είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής με εξέλιξη και ταλέντο. Είναι 22 χρόνων και κάναμε συμφωνία δύο χρόνων και υπάρχει προοπτική ανανέωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι στρατηγική κίνηση της ΑΕΛ με προοπτική. Το μέλλον είναι στα δικά του πόδια για να αποδείξει πως οι Νταμάχου και Μάρτινς έκαναν τη σωστή επιλογή. Θα είναι διαθέσιμος και εναπόκειται στον προπονητή, αγωνιστικά είναι έτοιμος».

Για Ουεντραόγκο και Φεριέρ: «Για τον Ουεντραόγκο δεν έχουμε κάτι μπροστά μας. Ο Φεριέρ βρίσκεται στην Κορέα για να συζητήσει μία πρόταση που του έχει κατατεθεί και του δώσαμε άδεια για να συμφωνήσει με την ομάδα και να αποχωρήσει».

Για την εμφάνιση με Ανόρθωση: «Η εικόνα που παρουσιάσαμε με Ανόρθωση ήταν κατώτερη των προσδοκιών και πρέπει στους επόμενους δύο αγώνες να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα γιατί θα καθορίσει την πορεία της ομάδας, δεν θα ανεχθούμε την ίδια εικόνα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει όλοι να δώσουν το 100% των δυνάμεων τους με τον Άρη αλλά και με την Ομόνοια στο Κύπελλο που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που απαιτούμε απ’ τους παίκτες είναι να δώσουν το 100% των δυνάμεων τους και στα δύο παιχνίδια».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα με Άρη: «Πέραν από τον Φραντζή που θα χάσει το ματς, θα είναι εκτός και ο Λούκα Μπογκντάν με κάρτες».

Για τη συνάντηση των προέδρων με ΚΟΠ: «Έγινε συνάντηση ανάμεσα σε προέδρους και πέρασαν κάποια πράγματα επιφανειακά. Η ΑΕΛ παρέδωσε έγραφα σε όλους τους προέδρους που αποδεικνύουν την ανομοιομορφία των αποφάσεων του αθλητικού δικαστή και οφείλω να παραδεχθώ πως υπήρχε συμπαράσταση και από άλλα σωματεία με σκοπό να παλέψουμε να αποφασίζει ο αθλητικός δικαστής δίκαια, το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό που μας αναφέρθηκε είναι πως ο κ. Βρυωνίδης θα παραμείνει εκεί. Σε ερώτηση της ΑΕΛ προς υψηλόβαθμό στέλεχος της ΚΟΠ για την ανομοιομορφία των αποφάσεων η απάντηση ήταν πως ο αθλητικός δικαστής μπορεί να αποφασίσει ποινή που ο ίδιος θεωρεί σωστή και αυτό δεν γίνεται γιατί βάση των θεσμών δεν τεκμηριώνεται. Ο αθλητικός δικαστής σήμερα έχει ενώπιον του ένα βαρύ κατηγορητήριο για δύο αγώνες και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει. Γνωρίζουμε εμείς ποιες πρέπει να είναι οι ποινές αυτές. Απαιτούμε ισονομία για όλους. Το πιο σημαντικό που έχει βγει είναι πως έχουμε συμπαραστάτες σε αυτό το θέμα και μάλιστα από μεγάλα σωματεία».

Για τους ξένους διαιτητές: «Θεωρώ ότι αργήσαμε ήδη να γίνει η κάθοδος ξένων διαιτητών. Όμως ας είναι να έρθουν στα κρίσιμα παιχνίδια προς το τέλος του πρωταθλήματος».

Για τον Κονσεϊσάο: «Έχει υπογράψει για δύο χρόνια επομένως είναι μέχρι το 2027».

 

ΑΕΛ

