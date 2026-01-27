Australian Open: Στα ημιτελικά Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ

Πρώτη έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Australian Open η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε άνετα της 18χρονης Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς (Νο.63) με 6-0 και 6-3.

Αυτή ήταν η 14η πρόκρισή της στα ημιτελικά Grand Slam και η έκτη σερί, ενώ θα διεκδικήσει τον πέμπτο της τίτλο και τρίτο στη Μελβούρνη. Aντίπαλός της στα ημιτελικά θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ, Νο.3) και την Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία, Νο.12).

Στους άνδρες, πρώτος στα ημιτελικά προκρίθηκε ο Σάσα Ζβέρεφ. Ο Γερμανός (Νο.3), που αναζητεί τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam, νίκησε τον 20χρονο Αμερικανό (Νο.25) με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) σε 3 ώρες και 11 λεπτά. Aντίπαλός του για μια θέση στον τελικό, όπου είχε βρεθεί και πέρσι, θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) και Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6).

