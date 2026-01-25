Ανόρθωση: Παιχνίδι που θέλει να πάρει για πολλούς λόγους

Σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, η Ανόρθωση φιλοξενεί σήμερα (16:00) την ΑΕΛ για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια καλείται να δώσει απαντήσεις, σε ένα παιχνίδι που το τρίποντο μοιάζει περισσότερο απαραίτητο από ποτέ.

Η «Κυρία» μετρά μόλις δύο νίκες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος και η σημερινή αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα τελικού, ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Η βαθμολογική θέση είναι ασφυκτική, με την Ανόρθωση να βρίσκεται κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που μετατρέπει κάθε παιχνίδι σε τελικό.

Πέραν του βαθμολογικού, υπάρχει και το επιπλέον κίνητρο για την πρώτη φετινή νίκη απέναντι σε ομάδα του «big-6». Οι κυανόλευκοι δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να χαμογελάσουν σε ντέρμπι και αυτό αποτελεί ακόμη έναν λόγο για να τα δώσουν όλα απέναντι στην ΑΕΛ και να πάρουν μια μικρή εκδίκηση για το 4-1 του πρώτου γύρου.

Στα αγωνιστικά, ο Γεωργιανός τεχνικός δεν υπολογίζει στους Κίκο και Ντιόν, ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες επιστροφής για τον Μιχάλη Ιωάννου. Ο 25χρονος μέσος προπονείται κανονικά και ενδέχεται μετά από τέσσερις μήνες να συμπεριληφθεί ξανά στην αποστολή. Υπενθυμίζεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα με τον Εθνικό στις 20/9 και ακολούθησε χειρουργική επέμβαση.

Η ενδεχόμενη επιστροφή του δίνει μια επιπλέον λύση στον Τιμούρ Κετσπάγια, σε μια περίοδο όπου κάθε επιλογή και κάθε μονάδα μετρά, στην προσπάθεια της Ανόρθωσης να σταθεί όρθια και να ανατρέψει τα δεδομένα.