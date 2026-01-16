Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Australian Open

Έμαθε πότε θα κάνει την πρεμιέρα της στο φετινό Australian Open η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλίδα, Λεόλια Ζανζάν, στο πρώτο της παιχνίδι για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 18/1.

Συγκεκριμένα, οι δύο τενίστριες θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο δεύτερο court της διοργάνωσης, «Margaret Court Arena», με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 02:30.

Θυμιζουμε ότι σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση, στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του ζευγαριού Αντρέεβα-Βέκιτς.

sportfm.gr