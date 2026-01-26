Στο «μπλοκάκι» του Απόλλωνα ο Ασουνσάο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος και στον Απόλλωνα ανεβάζουν ρυθμούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυριώς στο χώρο του κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά είναι εκείνο του Γκουστάβο Ασουνσάο.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να «κουμπώνουν» στη φιλοσοφία του Ερνάν Λοσάδα.

Από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίζεται στην Αβές, με την οποία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 38 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε με τις Φαμαλικάο και Γαλατασαράι με την τελευταία ωστόσο να είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.