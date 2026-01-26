Ξέσπασε ο Ραφίνια: «Σταματήστε τις συγκρίσεις»

Η Μπαρτσελόνα έδειξε χαρακτήρα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη της Οβιέδο και μέσα σε σφοδρή βροχόπτωση επικράτησε 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga την Κυριακή (25/01). Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας στο -1 τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ραφίνια σημείωσε το δεύτερο γκολ των Καταλανών, με τον Βραζιλιάνο να τα... βάζει με δημοσιογράφο κατά την διάρκεια των δηλώσεων του μετά την αναμέτρηση. Aναλυτικότερα, ο ρεπόρτερ τον ρώτησε για την φετινή πορεία του σε σχέση με την περσινή, με τον ίδιο να είναι αρκετά... έντονος στην απάντησή του.

«Έχω σκοράρει 8 γκολ σε 13 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι από την περασμένη σεζόν; Εσείς είστε αυτοί που υποτίθεται παρακολουθείτε τους αγώνες. Νομίζω ότι φέτος κάνω το ίδιο με αυτό που έκανα και την περασμένη σεζόν. Σταματήστε τις συγκρίσεις», τόνισε.

Συνεχίζοντας: «Δεν πρόκειται ποτέ να σας πω ότι είμαι στην καλύτερη μου φόρμα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθεί να εξελιχθεί. Ούτε πρόκειται να σας πω ποτέ ότι βρίσκομαι στη καλύτερη στιγμή της καριέρας μου».

Αναφοριkά με την νίκη επί της Οβιέδο, ο διεθνής εξτρέμ υπογράμμισε: «Γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο. Είναι μια ομάδα που σε πιέζει και προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι της. Νομίζω ότι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή φόρμα μας στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να σκοράρουμε τα γκολ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αυτό που στοχεύαμε».

«Πίεσα ψηλά στο γήπεδο και προσπάθησα να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες, όπως στο δεύτερο γκολ. Είναι κρίμα για τον κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτό πρέπει να κάνω, να πιέσω σε αυτές τις φάσεις».

Την τρέχον αγωνιστική περίοδο ο Ραφίνια έχει σκοράρει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος. Πέρσι συνολικά πέτυχε 34 τέρματα και έδωσε 26 ασίστ σε 57 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

athletiko.gr