Ο Σέρχιο Ράμος συμφώνησε με τη Σεβίλλη για την αγορά του συλλόγου!

Όπως όλα δείχνουν ο Σέρχιο Ράμος θα γίνει ο νέος ιδιοκτήτης της Σεβίλλης. Ο Ισπανός μαζί με το fund που χρηματοδοτεί την προσφορά του, είχαν βρεθεί στην χώρα της Ιβηρικής για επισπεύσουν τις διαδικασίες, πράγμα το οποίο συνέβη!

Η πρόταση που είχε κατατεθεί προβλέπει τη συμμετοχή του πρώην παίκτη της Σεβίλλης ως μετόχου, αλλά υποστηρίζεται από μεγάλα επενδυτικά funds και αποτιμάται γύρω στα 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την «Μundo Deportivo» υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των Σεβιγιάνων και του άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης για την πώληση του συλλόγου.

Πλέον απομένει μόνο η τελική υπογραφή. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική, αλλά η πώληση του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον Σέρχιο Ράμος βρίσκεται πολύ κοντά. Παράλληλα, η ιστοσελίδα τονίζει πως ο Ράμος θα υπογράψει μια επιστολή πρόθεσης, κάτι που αποτελεί το βήμα πριν από τη μελλοντική αγορά.

Από εκεί και πέρα ξεκινά μια περίοδος τριών μηνών, κατά την οποία ο ποδοσφαιριστής, μαζί με το fund που εκπροσωπεί, το Five Eleven, θα αναλύσουν τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου. Το fund αυτό έχει ήδη εμπειρία στην Ισπανία, καθώς έχει συμμετάσχει στο πρότζεκτ του μουσείου LaLiga Legends.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος ανάλυσης, θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν τελικά στην απόκτηση του συλλόγου, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσφοράς περίπου 400 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει και το τρέχον χρέος της Σεβίλλης. Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με Μέσα από την Ισπανία, η διοίκηση της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα έχει δεχτεί και άλλες προτάσεις, με αυτή του πρώην παίκτη της να μοιάζει η επικρατέστερη.

