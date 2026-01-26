Το πρώτο μήνυμα του Τζόζεφ στους φίλους του Ολυμπιακού: «Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή»

Με χαμόγελο, ενθουσιασμό και ξεκάθαρη διάθεση να μπει άμεσα στο κλίμα του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόζεφ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους των «ερυθρόλευκων» μόλις πάτησε ελληνικό έδαφος.

Ο Καναδός γκαρντ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να φορέσει τη φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο, να πιάσει δουλειά και να ζήσει από κοντά την «τρελή», όπως τη χαρακτήρισε, ατμόσφαιρα του ΣΕΦ.

«Τι κάνετε φίλοι του Ολυμπιακού; Μόλις έφτασα στην Ελλάδα. Τρομερά ενθουσιασμένος για να ξεκινήσω δουλειά και να σας δω όλους. Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή στο γήπεδο. Πάμε να τα καταφέρουμε», είπε αναλυτικά.

